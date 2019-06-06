Москва, 6 июня. Со времен создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил на торжественном вечере в Большом театре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Путин рассказал о плюсах создания ядерного оружия.

Выступая перед руководителями информационных агентств, он напомнил, что история человечества полна конфликтов, но за всеми войнами наступал мир.

Путин подчеркнул, что «лучше до конфликтов не доводить». По его словам, после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя, за исключением региональных конфликтов.

«Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», — резюмировал он.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что превентивный ядерный удар со стороны России исключен и что она применит ядерное оружие только в случае агрессии против нее. По его словам, агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно.

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И, как мученики, мы попадаем в рай, а они просто сдохнут», — сказал Владимир Путин.

Говоря о ядерном вооружении, модератор заседания Федор Лукьянов спросил у Владимира Путина, что он имел ввиду, когда сказал: «Зачем нам нужен мир, если в нем не будет России». Президент Российской Федерации отметил, что нельзя просто вырывать фразы из контекста. Он подчеркнул, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Российский президент также отметил, что в стране постоянно совершенствуются системы слежения ПВО. Встречный удар Россия может нанести только после того, как убедится, что ее территория подверглась атаке. Владимир Путин также подчеркнул что подобное развитие событий является катастрофой. При этом он напомнил, что агрессор должен понимать неизбежность возмездия.