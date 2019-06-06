Голодец заявила о необходимости предоставить россиянам возможность путешествовать раз в год

Санкт-Петербург, 6 июня. Российский рынок внутреннего и въездного туризма нужно увеличить на $20 млрд. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме.

Голодец привела данные экспертов и отметила, что к настоящему моменту рынок внутреннего туризма составляет 900 млрд рублей, а выездного — около $10 млрд.

«Конечно, есть задача увеличения туризма, потому что выездной туризм по разным оценкам составляет около $40 млрд. Конечно, мы хотели бы увеличить объем внутреннего и въездного туризма как минимум на $20 млрд», — подчеркнула Голодец.

В настоящее время завершается разработка государственной программы развития туризма до 2035 года, которая нацелена на развитие инфраструктуры и создание условий для инвестиций в бизнес, пояснила вице-премьер РФ. Она также заметила, что «в отрасли есть понятные индикаторы роста, которые выражаются в объеме туристического потока в числе поездок на одного жителя страны».

Голодец напомнила, что, согласно данным международной статистики, на каждого гражданина России приходится 0,49 поездки.

«Туризм — это качество жизни населения, сделать туризм доступным для каждого жителя страны для того, чтобы не менее одной поездки приходилось на каждого жителя», — резюмировала вице-премьер РФ.

Напомним, в Петербурге начался ПМЭФ-2019. Главная тема мероприятия — перспективы развития международной и российской экономик.