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Власти Судана призвали народ не поддаваться на провокации против сил безопасности

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Власти Судана призвали народ не поддаваться на провокации против сил безопасности

Хартум, 6 июня. Переходный военный совет Судана опубликовал обращение к народу, в котором призвал жителей страны не поддаваться на провокации против сотрудников Сил быстрого реагирования.

Совет отметил, что в СМИ организована целая информационная кампания с целью очернить СБР. Есть сведения о том, что некоторые люди переодеваются в форму СБР и совершают преступления, чтобы подорвать доверие граждан к органам правопорядка. Кроме того, зафиксировано несколько случаев избиения и даже убийства сотрудников Сил быстрого реагирования.

В связи с этим власти призывают население противостоять попыткам посеять хаос — мародерству, мошенничеству и бунтам.

Ранее сообщалось, что Переходный военный совет Судана запустил расследование недавней вспышки насилия в стране. 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.  Военные заявили о взятии власти в стране на два года и о начале переходного периода.

Министерство иностранных дел России призвало Хартум разрешить кризисную ситуацию мирным путем. Москва также приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

В то же время она призвала новые суданские власти разрешать все внутриполитические конфликты только мирным путем и на основе национального диалога.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Страница Переходного военного совета Судана в Twitter
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