Федермессер назвала главный провал в избирательной кампании Соболь

Москва, 6 июня. Грязь, которую юрист ФБК Любовь Соболь выливает на своих оппонентов, безразлична избирателям, таким способом людей не перетянуть на свою сторону, считает учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Соболь официально объявила об участии в выборах в Мосгордуму. Она намерена выдвигаться от 43-го округа. Федермессер ранее заявляла о желании пойти на выборы от этого округа, однако пока официально не выдвигалась.

Федермессер уверена, что голосовать приходят либо те, кто знает кандидата, либо те, кто знакомится с ними на месте. Избирателей не интересует «грязь», которую юрист так активно выливает на своих оппонентов.

Учредитель благотворительного фонда отметила, что голосуют в основном занятые и думающие люди или простые граждане, которые приходят на избирательный участок, смотрят на фото кандидата, читают его программу и уже делают выбор.

«Ориентируясь на то, кто им милее. Брюнетка, блондинка или вообще мужчина средних лет», — отметила она.

Способ борьбы за власть, который использует Соболь, можно назвать явно провальным.

Избирательная кампания уже началась, но Федермессер пока еще официально не выдвигала свою кандидатуру. Одиозная юрист пока еще не нападала на своего оппонента, в отличие от блогера Алексея Навального, который призвал общественницу отказаться от участия в гонке за мандат. Судя по всему, глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией осознает, что Федермессер оттянет большую часть избирателей на себя. Такой расклад, конечно, невыгоден Навальному, поскольку в Соболь «он серьезно вложился, использовав деньги «жертвователей», отметил NationNews.

Ситуация вокруг выборов ранее прокомментировал кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин, который будет конкурировать с Соболь за депутатское кресло. Он усомнился, что у Федермессер хватит времени для работы с избирателями. При этом, по его мнению, у соратницы Навального нет какой-либо внятной программы.

Как отметило издание, тот факт, что Соболь проиграет гонку за депутатское место, подтверждает ее избирательный подход. В качестве примера приводится история о том, как сторонница Навального умолчала о бизнес-партнере Андрее Мищенкове, который связан с семьей Тимофеевых. Как стало известно, последние организовали в столице преступный картель — открыли десятки фиктивных фирм, которые выигрывают тендеры на строительство детских площадок.

У Соболь нет четкой программы и понимания проблем 43-го округа, сообщило СМИ. В апреле женщина впервые встретилась с избирателями, но говорила только о своих амбициях, а не о нуждах жителей округа. На майскую встречу с Соболь пришло совсем немного людей. Когда ее спросили о Митрохине, она, ссылаясь на срочные дела, покинула мероприятие.

Стоит отметить, что карьера Соболь как юриста выглядит очень сомнительной. Ей удалось выиграть, как сообщило издание, только одно дело, которое, как отмечают эксперты, не является сложным. А вот неудач у нее числится больше: например, отклонение Мещанским судом ее исков к «Конкорду», который она голословно обвинила в причастности к вспышкам отравлений в московских детсадах. Примечательно, что после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что компания никак не связана с этой историей.