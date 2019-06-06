Путин поприветствовал руководителей мировых информагентств на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этом году мои встречи на форуме начинается с вас. Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе сегодняшней дискуссии. Это позволит мне почувствовать, что может представлять интересы для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году», — заявил Путин.

Встреча с главами мировых информагентств проходит в рамках ПМЭФ в шестой раз. Участие во встрече принимают представители десяти агентств из девяти стран, в том числе из Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции и Японии.

В четверг Путин будет работать на ПМЭФ, а также продолжит менее формальное общение с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, глава государства проведет серию двусторонних встреч с президентом Болгарии, правительством Словакии, премьер-министром Армении Пашиняном.