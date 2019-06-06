Сирия, 6 июня. Армения направила в САР новую группу специалистов по разминированию и врачей. САА обнаружила схрон террористов ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. ВКС РФ провели боевые вылеты на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков на северо-востоке Латакии; обнаружила схрон боевиков на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА на окраине Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: подверглись нападению группы террористов в ходе спецоперации в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Латакия

В северной части региона возобновились вооруженные столкновения между правительственными войсками с одной стороны и объединенными силами бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) с другой. Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) вновь активизировала боевые действия на данном направлении, проведя артобстрелы, а также задействовав ВВС Сирии в зонах дислокации джихадистов. Стычки происходят в районе города Кабана на северо-востоке Латакии недалеко от границы с соседней провинцией Хама. В свою очередь боевики не перестают оказывать САА ожесточенное сопротивление.

Провинция Алеппо

Новостной портал Radio Free Europe сообщает о том, что Армения направила еще одну группу специалистов по разминированию в Алеппо в рамках гуманитарной миссии, проводимой при содействии России. Кроме того, на северо-запад административного центра региона также были доставлены армянские врачи, которые окажут необходимую медицинскую помощь нуждающимся мирным жителям. Прибывшие специалисты заменят 83 армянских военных и медработников, находившихся в Сирии с конца февраля. Напомним, административный центр провинции полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в декабре 2016 года, тем не менее, ввиду большого количества взрывных устройств, оставленных боевиками вооруженной оппозиции перед отступлением, работы по их поиску и уничтожению ведутся до сих пор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что во время обследования зачищенных от террористов «Исламского государства» территорий провинции военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен очередной тайник с оружием и боеприпасами. Схрон джихадистов террористической группировки был найден в районе населенного пункта Бакарес-Тахтани в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Отмечается, что в качестве склада использовался подземный тоннель, располагавшийся под одним из заминированных зданий, ввиду чего для доступа к хранилищу боевиков инженерными подразделениями правительственных сил были проведены масштабные работы по разминированию строения. Тайник исламистов содержал в себе большое количество вооружения, в том числе пулеметы, минометы, артиллерийские установки, различные боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.

Между тем произошла новая вылазка джихадистов ИГИЛ1 на окраине административного центра региона. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) заявляет о том, что террористы предприняли попытку нападения в районе Харабиш на юго-востоке Дейр-эз-Зора, пробравшись со стороны контролируемых курдами районов. На данный момент никаких сведений о последствиях случившегося не поступало.

Провинция Хама

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов незаконных бандгрупп на севере Хамы продолжаются вооруженные стычки. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), поддержку правительственным войскам оказывают ВКС России, осуществляющие боевые вылеты в районе города Аль-Латамина, откуда исламисты нередко ведут огонь по населенным пунктам, подконтрольным силам САР. Напомним, накануне радикалы в очередной раз ударили по жилым районам христианского города Мхарде, что привело к частичному разрушению нескольких домов.

Ирак

Террористы «Исламского государства» предприняли новую атаку в провинции Салах Эд-Дин. Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что в ходе спецоперации по поиску «спящей ячейки» террористической группировки, члены которой имеют отношение ко взрыву полицейского автомобиля в районе Аль-Тармия, военнослужащие вооруженных сил Ирака подверглись нападению боевиков. Во время развернувшихся столкновений были уничтожены трое джихадистов ИГ, а также погибли шесть иракских военных. Напомним, джихадисты террористической группировки все еще угрожают безопасности граждан страны, несмотря на то, что о полном освобождении Ирака от ИГИЛ было объявлено еще в декабре 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)