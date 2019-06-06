Стали известны подробности нового завещания Алибасова

Москва, 6 июня. Продюсер Бари Алибасов составил и подписал новое завещание. На данный момент заслуженный артист России находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Алибасов вызвал нотариуса прямо в отделение реанимации больницы. Продюсер принял решение внести изменения в свое ранее составленное завещание. Новый документ уже подписан музыкантом.

«Элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари», — рассказал детали Горжанкин.

Представитель продюсера уточнил, что речь идет о девятикомнатной квартире общей площадью 220 квадратных метров. Он отметил, что в помещении сделан дизайнерский ремонт. Также сыну будут переданы еще две квартиры, общая площадь которых составляет 200 квадратных метров.

Правообладателями «На-На» назначены участники группы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Исполнители получили от своего продюсера авторские права на творческое наследие коллектива, в частности использование песен и названия группы, которое является торговой маркой.

Супруге Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной он завещал земельный участок на Рублевском направлении. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Жена также получит принадлежащие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги общей стоимостью около 2 миллирдов долларов.

«Любимый Бари Каримовича — канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно воле Алибасова должен остаться жить с его помощником Сергеем Моцарь», — констатировал Горжанкин.

Напомним, 4 июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. 6 июня он празднует свой 72-й день рождения, однако состояние музыканта оценивается как тяжелое.