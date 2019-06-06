«Не хочу общаться с этим человеком» — Лоза поздравил Алибасова с днем рождения. ФАН-ТВ

Продюсеру Бари Алибасову в четверг, 6 июня, исполняется 72 года. Встречает свой день рождения шоумен в больнице, поздравления и пожелания ему уже передал бывший коллега — Юрий Лоза.

«Он обо мне ни одного хорошего слова не сказал, я очень рад, что мне удается не контактировать с этим человеком. Он повел себя непорядочно по отношению ко мне, рассказывать я сейчас не буду. Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал, только гадости. Поэтому, что я буду о нем говорить сейчас? Ничего не буду. Я не хочу общаться с этим человеком», — подчеркнул композитор Юрий Лоза.

Напомним, в 1966 году Бари Алибасов создал свой первый известный проект — музыкальный ансамбль «Интеграл». В состав группы входил Юрий Лоза.