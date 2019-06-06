Рада отказалась отправить в отставку главу СБУ Грицака

Киев, 6 июня. Верховная рада отказалась одобрить отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Отставку нынешнего главы СБУ поддержали 78 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Представление об отставке Грицака внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский 30 мая. Кроме того, Зеленский предложил уволить главу МИД Украины Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Грицак и Полторак также написали заявление об отставке в день инаугурации шестого президента Украины. Ранее Рада отказалась уволить Климикина и Полторака. Кроме того, стало известно, что администрация президента готовит материалы по увольнению генпрокурора Юрия Луценко.

О своем намерении сменить правительство Зеленский заявил сразу же после избрания президентом. Он отметил, что для управления страной необходимы новые люди, которые не входят в команду бывшего президента Петра Порошенко. Во время инаугурационной речи Зеленский также анонсировал роспуск Рады и назначение внеочередных парламентских выборов.