Психологи назвали десять способов сохранить любовь

Москва, 6 июня. Многие пары задавались вопросом, как вернуть трепетные чувства и наладить прежние отношения. Психологи дали десять советов, как сохранить любовь.

Прежде всего, специалисты советуют иметь с партнером общие интересы. Общее занятие означает не только совместное время препровождения, но также помогает избежать рутинных отношений и ссор.

Кроме того, психологи советуют парам вместе ложиться спать и вместе просыпаться. Непринужденная болтовня в конце дня, обсуждение событий помогают сблизиться. Возникающие ссоры эксперты рекомендуют решать сразу же, а не откладывать решение проблем на завтрашний день и хранить недомолвки, пишет Planet today.

Сохранить чувства помогают объятия и поцелуи в течение дня. Такие контакты положительно влияют на отношения и сближают людей. Залогом прочных отношений, несомненно, служит доверие. При этом важно не только делиться с партнером сокровенным, но и уметь внимательно слушать.

Кроме того, необходимо всегда сохранять позитивный настрой. Даже если в семье только один человек обладает такими качествами, то он быстро заразит позитивом другого. Каждый человек любит сюрпризы, пусть и совсем маленькие. Совместная прогулка или даже цветы в вазочке помогут сохранить чувства.

Психологи настойчиво советуют относиться к своей второй половинке с уважением. Не нужно критиковать и стараться переделать сложившегося человека. Взаимоуважение поможет наладить отношения. Кроме того, загладить все ссоры поможет хорошее чувство юмора. Умение перевести неприятный разговор в шуточный всегда спасает отношения.