Эксперт объяснил, зачем Рада хочет упростить процедуру импичмента президента

Попытка организовать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому импичмент красноречиво характеризует украинскую действительность и всю ситуацию в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Импичмент Зеленского

Верховная рада Украины приняла законопроект о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента. Это решение на заседании в четверг было поддержано 279 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заметим, что этот документ еще должен быть подписан президентом Украины. И вступит он в силу со дня, который следует за днем его публикации в официальной прессе.

Манипуляции на высоких ставках

Как отметил Андрей Иванов, не успел новый президент вступить в должность, как уже думают о процедуре импичмента первого лица. И это многое объясняет из происходящего на Украине.

«Я помню, Надежду Савченко спросили, чего добился Майдан в 2014 году, за который она так рьяно выступала. Олигархи у власти остались те же, немного только поменялись лица в министерских креслах, но по сути те же кланы. На это Савченко сказала, что скоро украинский народ сделает еще одну революцию, а потом еще одну и так до бесконечности, так что расстраиваться не надо», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, в сериале Зеленского «Слуга народа» хорошо показано, что Майдан может быть очень значимым фактором политики. На Украине, помимо законных процедур передачи власти, всегда существует и опасность полного дисбаланса государственной системы.

«Этот дисбаланс может наступить в любой момент и часто по прихоти какого-нибудь олигарха или зарубежных сил. Напомню, до того, как Виктор Янукович должен был уйти вполне мирным путем, оставался всего год, но Запад не стал ждать. И вот сейчас хотят максимально упростить процедуру импичмента. Возможно, чтобы избежать именно кровавых беспорядков. Но одновременно упростить политические игры и манипуляции на высоких ставках. Главный вывод, который можно сделать, — это незрелость украинской государственности. С другой стороны, многим там это нравится и имеет глубинные исторические корни», — заключил Андрей Иванов.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.