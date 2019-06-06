Кузьминов: «Мы наблюдаем усиление интеграции онлайн-образования». ФАН-ТВ

На ПМЭФ незамеченной не осталась и сфера образования. Ректоры ведущих университетов России встретились, чтобы поговорить на тему «Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал». Большой акцент в обсуждении делается на онлайн-образование. Свою позицию высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«У нас в России 33% студентов — это заочники. И совершенно очевидно, что если мы переключим эти программы на онлайн-курсы ведущих университетов, мы сделаем серьезную инвестицию в качество образования этих людей, и, действительно, это будет таким серьезным государственным решением. Мы вообще наблюдаем усиление тренда интеграции онлайн-обучения с формальной системой образования, это так называемый онлайн-гибрид», — сказал Ярослав Кузьминов.