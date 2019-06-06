Стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). События дня. ФАН-ТВ

В Северной столице открылся ПМЭФ

В Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). С каждым годом количество участников побивает предыдущий рекорд, и в этот раз в Северной столице соберутся более 20 тыс. бизнесменов и политиков, прилетевших со всех уголков планеты. Самые крупные делегации из Китая и США. На полях форума уже прошло несколько встреч и дискуссий — одна из них посвящена развитию российской экономики, которая, несмотря на внешние вызовы, по-прежнему привлекательна для инвесторов, но темпы роста все же явно не соответствуют потенциалу. Помогут ли экономике национальные проекты? На этот вопрос ответил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин:

«Многие меры я поддерживаю и национальные проекты в целом оцениваю позитивно как цели, как движение в этом направлении. 0:48 Но в некоторых случаях недостаточно тех мер для достижения показателей, которые заявлены. <...> «Цифровая экономика» является наиболее радикальным и далекоидущим проектом. Допустим, я бы хотел, чтобы таким были проекты «Образование» и «Здравоохранение», потому что в этих сферах идут быстрые, очень качественные изменения в мире, а мы немножко отстаем», — Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ

Форум в Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Сегодня в программе ожидаются дискуссии по энергетике, образованию, международным отношениям и еще ряду важных вопросов. Подробнее об этом расскажем сегодня вечером, а пока к другим темам.