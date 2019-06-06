Стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). События дня. ФАН-ТВ

В Северной столице открылся ПМЭФ
В Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). С каждым годом количество участников побивает предыдущий рекорд, и в этот раз в Северной столице соберутся более 20 тыс. бизнесменов и политиков, прилетевших со всех уголков планеты. Самые крупные делегации из Китая и США. На полях форума уже прошло несколько встреч и дискуссий — одна из них посвящена развитию российской экономики, которая, несмотря на внешние вызовы, по-прежнему привлекательна для инвесторов, но темпы роста все же явно не соответствуют потенциалу. Помогут ли экономике национальные проекты? На этот вопрос ответил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин:
«Многие меры я поддерживаю и национальные проекты в целом оцениваю позитивно как цели, как движение в этом направлении. 0:48 Но в некоторых случаях недостаточно тех мер для достижения показателей, которые заявлены. <...> «Цифровая экономика» является наиболее радикальным и далекоидущим проектом. Допустим, я бы хотел, чтобы таким были проекты «Образование» и «Здравоохранение», потому что в этих сферах идут быстрые, очень качественные изменения в мире, а мы немножко отстаем», — Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ
Форум в Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Сегодня в программе ожидаются дискуссии по энергетике, образованию, международным отношениям и еще ряду важных вопросов. Подробнее об этом расскажем сегодня вечером, а пока к другим темам.
Задержан Сергей Шеверда
Природные пожары в Иркутской области потушены, а вот дело о незаконной рубке лесов вспыхнуло с новой силой. Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда задержан сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Шереметьево. Следствие считает, что чиновник, используя служебное положение, незаконно продавал заповедный лес под видом санитарной вырубки.
«По поручению Следственного управления СК РФ по Иркутской области сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в превышении должностных полномочий задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубке в государственном заказнике «Туколонь» регионального значения», — Карина Головачева, представитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области
К уголовному делу привлечены еще трое фигурантов — это сотрудники «Центра защиты леса Иркутской области», «Казачинско-Ленского лесхоза», а также службы по охране и использованию объектов животного мира в регионе. По версии следствия, после незаконной рубки площадью около 120 га охотничьим ресурсам и природной среде причинен ущерб на сумму около 748 млн рублей. В ближайшее время Сергею Шеверде предъявят обвинение. Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Зеленскому готовят импичмент?
Президент Украины еще 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады. Но, похоже, сейчас депутаты решили ответить. Парламент принял закон о создании спецкомиссии, которая сможет подготовить импичмент президента. В нее войдут депутаты, спецпрокурор и следователи. Они, в случае чего, рассмотрят вопросы, связанные с преступлениями главы государства. Автор документа — лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко. По его мнению, новый проект приведет к реальному контролю Рады за действиями президента. К слову, теперь его должен подписать и сам Владимир Зеленский. Ляшко уже призвал коллегу набраться смелости. Впрочем, надо отметить, что вступление закона в силу не обязательно продолжится импичментом, а лишь установит порядок его проведения.
Предложены места для храма в Екатеринбурге
Мэрия Екатеринбурга представила новый список мест для строительства храма св. Екатерины. Всего в администрацию поступило около 11 тыс. обращений горожан, и власти опубликовали 13 самых популярных вариантов, набравших свыше 100 голосов. Всего же в списке представлено три группы, разделенных по рейтингу, — в них вошли более 60 адресов. Напомним, что протесты в Екатеринбурге начались в мае из-за строительства собора на месте городского сквера. Недовольные жители собрались на массовые митинги, а наиболее агрессивные пытались устроить погром и были задержаны. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что диалог по этому вопросу продолжится, если активисты не станут прибегать к радикальным мерам.