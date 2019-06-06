Москва, 6 июня. Россия находится в тесном контакте с Каракасом и международными организациями по вопросу гуманитарной помощи Венесуэле, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, Москва продолжит поставлять Каракасу гуманитарную помощь. Как пишет РИА Новости, Щетинин добавил, что Россия сотрудничает по этому вопросу с международными организациями, в том числе с ООН. МИД заявил, что Москва продолжит поставки гумпомощи Венесуэле. О датах поставки гуманитарных грузов Москва сообщит позже.

Ранее ситуация в Венесуэле накалилась до предела на фоне попыток США ввести на территорию южноамериканского государства гуманитарную помощь. Доставка гумпомощи не была согласована с властями Венесуэлы, и официальный Каракас вынужден был закрыть границу с Колумбией. В МИД РФ подчеркнули, что администрация президента США Дональда Трампа пытается осуществить вторжение в Венесуэлу под предлогом доставки некоей помощи.

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны 23 января. Незаконно провозглашенного лидера признали главой Венесуэлы США, Канада, страны ЕС и другие. Конституционно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай, Турция и еще ряд стран поддержали законного главу Венесуэлы Мадуро. Ранее Мадуро обвинил США в краже у Венесуэлы пяти миллиардов долларов для производства лекарств.

Как ранее писала «Газета.ru», Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы. Речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году.