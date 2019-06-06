Полиция продлила сроки проверки попавшего в громкий скандал Резника на употребление наркотиков

Санкт-Петербург, 6 июня. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку в отношении депутата петербургского закса Максима Резника, который попал в громкий наркоскандал.

Ранее неравнодушный житель города обратился в полицию с просьбой проверить депутата на предмет употребления запрещенных препаратов. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.

По данным источника «Невских новостей», срок проверки был продлен согласно части 2 статьи 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Напомним, Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в центре громкого наркоскандала после того, как устроил провокации на мирном шествии 1 Мая в центре Санкт-Петербурга. Позже были опубликованы многочисленные кадры, на которых запечатлен парламентарий, вероятно, раскуривающий косяк с запрещенными препаратами.

Поведение Резника возмутило не только общественность, но и его коллег, которые заявили о необходимости провести проверку на содержание запрещенных препаратов в крови скандального парламентария. Однако сам депутат закса решил отказаться от сдачи анализов и сбежал в Прагу. Даже соратники Резника осудили его поведение. Так, депутат Борис Вишневский подчеркнул, что парламентарий давным-давно мог пройти тест и мирно разрешить ситуацию.

К тому же Максим Резник попался и на мошенничестве. Оказалось, что он в компании своих коллег из петербургского Заксобрания третировал крупных застройщиков.