Александр Беглов открыл ПМЭФ-2019. ФАН-ТВ
0 Оставить комментарий
Глава Петербурга Александр Беглов пожелал участникам ПМЭФ-2019 успешных дискуссий и прорывных идей.
«Важно, что в центре вашего внимания такие проблемы, как: устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологические процессы, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия. Эти темы созвучны с планом развития Санкт-Петербурга, как современного открытого комфортного города. Уверен, что в рамках форума будут найдены ответы на многие вопросы, которые волнует бизнес и граждан нашей страны», — сказал Александр Беглов.
Всех гостей ждет обширная культурная программа, двери откроют дворцы, театры, музеи Северной столицы, а визитной карточкой станут разведенные мосты Петербурга, рассказал Беглов.
infox - new