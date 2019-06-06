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Александр Беглов открыл ПМЭФ-2019. ФАН-ТВ

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Глава Петербурга Александр Беглов пожелал участникам ПМЭФ-2019 успешных дискуссий и прорывных идей.

«Важно, что в центре вашего внимания такие проблемы, как: устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологические процессы, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия. Эти темы созвучны с планом развития Санкт-Петербурга, как современного открытого комфортного города. Уверен, что в рамках форума будут найдены ответы на многие вопросы, которые волнует бизнес и граждан нашей страны», — сказал Александр Беглов.

Всех гостей ждет обширная культурная программа, двери откроют дворцы, театры, музеи Северной столицы, а визитной карточкой станут разведенные мосты Петербурга, рассказал Беглов.

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Автор: Сергей Петров
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