Александр Беглов открыл ПМЭФ-2019. ФАН-ТВ

Глава Петербурга Александр Беглов пожелал участникам ПМЭФ-2019 успешных дискуссий и прорывных идей.

«Важно, что в центре вашего внимания такие проблемы, как: устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологические процессы, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия. Эти темы созвучны с планом развития Санкт-Петербурга, как современного открытого комфортного города. Уверен, что в рамках форума будут найдены ответы на многие вопросы, которые волнует бизнес и граждан нашей страны», — сказал Александр Беглов.