ДРК планирует заключить контракты с энергетическими компаниями из РФ на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня. Представитель посольства Демократической Республики Конго (ДРК) в РФ Джозеф Киндунду Мукомбо заявил, что Киншаса планирует заключить контракты о стратегическом сотрудничестве с энергетическими компаниями из России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В преддверии большого саммита «Россия-Африка» и российско-африканской экономической конференции представители африканских стран приехали на ПМЭФ-2019 — одно из крупнейших международных бизнес-мероприятий в РФ. Представитель посольства ДРК в РФ рассказал, с какой миссией находится на экономическом форуме.

«Я здесь для того, чтобы найти среди российских компаний экономических партнеров, которые готовы инвестировать в ДР Конго, — сказал Джозеф Мукомбо в разговоре с ФАН. — У нас есть государственные программы по развитию энергетики, медицины и других сфер. Мы знаем, что Россия в этом хорошо развита, у вас есть подходящие специалисты. Мне на этом форуме интересны контакты, новые знакомства, сама возможность встретиться с представителями компаний, чтобы для начала заключить меморандум о сотрудничестве».

По словам представителя Конго, в первую очередь его интересуют компании «Газпром», «ВТБ», «Росатом», «Русал» и подобные им.

«У нас уже очень хорошие отношения между Россией и Конго, но нам надо снова взрастить их до прежнего уровня», — считает он.

Африканская сторона также надеется заключить новые соглашения о сотрудничестве на предстоящем саммите с участием президентов обеих стран.

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зимин ранее оценил развитие отношений России и африканских стран. Он отметил, что отношения России и Африки с первых лет независимости африканских стран были дружественными и теплыми.