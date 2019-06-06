Особенности Петербургского международного экономического форума — 2019

В Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Подробная информация о событии представлена в инфографике Федерального агентства новостей.

Петербургский международный экономический форум — это уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое каждый год проходит в Северной столице России. Первое мероприятие было проведено в далеком 1997 году, а с 2005 года его постоянным гостем становится президент Российской Федерации.

За минувшее время форум стал отличной площадкой для взаимодействия представителей деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, которые стоят как перед Россией, так и перед всем миром. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 будут проходить с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором выступает фонд «Росконгресс».

Уже по традиции гостями форума являются управляющие пятой частью мировых активов инвесторы, которые намерены обсудить с главой российского государства возможности своего участия в реализации национальных проектов. Причем речь идет о самых разных областях сотрудничества: инновациях, медицине, технологиях будущего и даже рекультивации свалок и защите экологии.

В первую очередь встречи на различных площадках проходят для заключения взаимовыгодных соглашений.

«На форуме мы больше встречаемся, чтобы заключить те или иные соглашения с субъектами, с компаниями. Разные нормативные документы, которые помогут нам в кратчайшие сроки приступить к реализации тех планов, которые мы для себя спрогнозировали», — сообщает министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

В 2019 году главным гостем форума станет лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, с которым Владимир Путин уже встречался накануне в Москве. Кроме того, форум посетят более 1000 представителей китайских провинций, министерств, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.

Основное взаимодействие будет проводиться по следующим категориям:

— бизнес-диалог «Россия — Китай»;

— второй российско-китайский энергетический бизнес-форум;

— подписание соглашений между Росконгрессом и China Media Group;

— информационный обмен между фондом и информационным агентством «Синьхуа»;

— презентации представителей бизнеса из российских регионов в представительстве КНР.

Северную столицу также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что во время ПМЭФ будет проведено более 150 деловых мероприятий, в которых примут участие порядка 5000 представителей разных стран. Перед ними выступят около 1000 модераторов и докладчиков.