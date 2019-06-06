В Совфеде посоветовали Зеленскому отказаться от безрассудной политики Порошенко

Американский сенатор Ричард Блэксчел назвал недальновидной политику Вашингтона в отношении Украины.

«Мы действительно стали очень безрассудными, вмешиваясь в споры, которые происходят прямо на российской границе», — цитирует американского политика РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей приветствовал демарш американского коллеги, но с сожалением констатировал, что это не станет шагом в сторону улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«В принципе, это здравое рассуждение, но я не думаю, что это было вызвано какой-то любовью к России, скорее политик провел какой-то анализ», —рассуждает сенатор.

По его словам, Вашингтон всеми силами пытается внести раздор между Киевом и Москвой. При этом интересы и благополучие украинцев США совершенно не заботит.

«Недавнее заявление о том, что Украина является главным военным союзником США, является несерьезным. В Америке многие даже не знают, где находится Украина. Налицо — попытка вбить клин между Россией и Украиной и использовать данный конфликт для поддержания очага напряженности в Восточной Европе», — отмечает политик.

Владимир Джабаров добавил, что США не заботит политический кризис в Европе, поскольку они находятся на другом континенте.

«Американцы всегда были большими любителями подобной тактики, они «за рекой», они ничем не жертвуют, но при этом наносят своему главному противнику, то есть России, подобный ущерб», — говорит член верхней палаты парламента.

В заключение российский политик выразил мнение, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит проводить более взвешенную политику.