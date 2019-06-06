Беглов открыл ПМЭФ и посоветовал гостям посмотреть на разводные мосты
Санкт-Петербург, 6 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Он приветствовал участников и выразил уверенность, что в рамках ПМЭФ-2019 будет решено множество вопросов, которые волнуют и бизнес-сообщество, и простых жителей стран-участниц форума.
Беглов обратил внимание, что с каждым годом география участников мероприятия расширяется, особенно в сторону азиатско-тихоокеанского региона. Особое внимание политик уделил китайской делегации.
Врио губернатора пообещал, что гостей ПМЭФ ждет и обширная культурная и спортивная программы.
«Рекомендую познакомиться с визитной карточкой Северной столицы - видом на разводные мосты», – заключил Беглов.