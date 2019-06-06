Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Беглов открыл ПМЭФ и посоветовал гостям посмотреть на разводные мосты

53
0 Оставить комментарий

Беглов открыл ПМЭФ и посоветовал гостям посмотреть на разводные мосты

Санкт-Петербург, 6 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он приветствовал участников и выразил уверенность, что в рамках ПМЭФ-2019 будет решено множество вопросов, которые волнуют и бизнес-сообщество, и простых жителей стран-участниц форума.

Беглов обратил внимание, что с каждым годом география участников мероприятия расширяется, особенно в сторону азиатско-тихоокеанского региона. Особое внимание политик уделил китайской делегации.

Врио губернатора пообещал, что гостей ПМЭФ ждет и обширная культурная и спортивная программы.

«Рекомендую познакомиться с визитной карточкой Северной столицы - видом на разводные мосты», – заключил Беглов.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров