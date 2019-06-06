В технополисе «ЭРА» рассказали, когда начнут печатать органы на 3D-принтере

Изготовление человеческих органов на 3D-принтере для последующей пересадки пациентам станет реальностью через 10 лет и начнет использоваться в медицинской практике, а отдельные ткани уже проходят испытания. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявили в военном инновационном технополисе «ЭРА». Причем речь идет о выращивании органов из собственных клеток пациента, что практически на 100% исключит отторжение.

«Мы являемся членами международного общества биофабрикации, — сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. — Еще в 2014 году мы выпустили единый пресс-релиз для всего нашего общества, потому что сроки внедрения этой технологии в клиники, в ежедневную медицинскую практику — самый часто задаваемый вопрос. Мы обозначили такой срок — 2030 год. То есть к тому моменту появятся биопринтеры, которые позволят печатать тканеинженерные трехмерные конструкты, которые будут пересажены человеку. На сегодняшний день мы мыслим горизонтами 10 лет».

Корреспондент ФАН поинтересовался у ученого, любой ли орган может быть таким образом выращен, напечатан.

«Вы знаете, мы скорее занимаемся восстановлением функции, нежели восстановлением формы, — объяснил он. — Нам важно восстанавливать функцию. Например, у почки много функций, может быть, мы будем восстанавливать их, делать это постепенно. Для большинства органов и функций мы считаем это возможным, для некоторых — под вопросом. Ну, например, мы можем напечатать ткань мозга, но будет ли она функциональна — это еще большой вопрос. Поэтому с точки зрения воссоздания формы — безусловно, да. С точки зрения восстановления функции — для большинства органов тоже да».

По словам собеседника ФАН, такие сложные органы, как почка и печень, скорее всего, будут напечатаны, но не в ближайшее время.

«Суставы и хрящевая ткань уже проходят успешные доклинические испытания на животных. Наши разработки с использованием магнитного принтера являются одними из передовых в мире — наравне с аналогичными исследованиями, проводимыми в Японии и США», — уточнил Хесуани.

Собкору ФАН в технополисе «ЭРА» также рассказали, что пока проблемой является «слипание» клеток под воздействием гравитации. Наиболее успешные эксперименты по выращиванию органов человека были проведены на Международной космической станции в условиях невесомости. Кроме того, в технополисе уже налажено изготовление полимерных трехмерных моделей органов на основе данных МРТ, которые используются хирургами при подготовке к сложнейшим операциям.

Военный инновационный технополис «ЭРА» был основан в 2018 году указом президента РФ.

«Уверен, что современные научно-исследовательские производственные комплексы, созданные в технополисе «ЭРА», послужат эффективной разработке, а главное — быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, а также укреплению всей сферы науки и инновации России», — заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на рабочем совещании по ОПК в ноябре 2018 года.

5 июня 2019 года на базе технополиса «ЭРА» прошло заседание Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств. Мероприятие открыл и вел председатель Совета министров обороны государств — участников СНГ, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.