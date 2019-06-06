«Яндекс» заявил о предотвращении крупной и очень опасной кибератаки

Санкт-Петербург, 6 июня. Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский рассказал о предотвращении спланированной и опасной кибератаки на интернет-компанию.

По его словам, она планировалась очень долгое время время и была очень опасной. Выявить и пресечь действия злоумышленников специалистам «Яндекса» удалось, действуя вместе с «Лабораторией Касперского».

«Только работая вместе мы смогли ее предотвратить», — сказал Абовский, выступая на полях ПМЭФ.

Напомним, в конце апреля стало известно, как хакеры использовали размещаемые за счет платформы «Яндекс.Директ» рекламные банеры в кибератаках против российских компаний. По данным антивирусной компания ESET, от их действий пострадали финансовые и юридические подразделения.

Вредоносные программы были замаскированы под деловую документацию: жертвы скачивали и открывали ее, заражая в лучшем случае только свой компьютер, а в худшем — всю корпоративную сеть. Схема работала для заражения юзеров, которые искали образцы деловых документов или обучающие видео как «скачать бланк счета», «бланк договора», «заявление жалоба образец», «судебное ходатайство образец».