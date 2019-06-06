Скандал разгорелся на почте во Львове из-за украинского языка

Львов, 6 июня. Клиентка львовского отделения «Укрпочты» устроила скандал из-за того, что сотрудница организации отказалась разговаривать на украинском языке. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на слова возмущенной женщины.

«Меня в очередной раз обслуживали на русском языке. Тогда я попросила эту работницу разговаривать со мной на государственном языке, на что получила ответ: «Никогда такого не будет», — отметила она.

Недовольная обслуживанием клиентка обратилась к начальнице отделения с просьбой провести воспитательную беседу с подчиненной, однако та ответила отказом, заявив, что «уже поздно». Женщина добавила, что работница «Укрпочты», по ее собственным заверениям, приехала во Львов из Новоросии. На вопрос, где это находится, она ответила: «В России».

Напомним, что ранее на Украине действовал закон Кивалова-Колесниченко, который гарантировал использование «региональных языков» (языков, которые считают родными более 10% населения того или иного поселка, села, города, района или области). В соответствии с законом, «региональный язык» может применяться наравне с государственным.

Однако вскоре после госпереворота 2014 года Верховная рада отменила данный документ. В 2018 году он окончательно утратил силу, как неконституционный. В апреле 2019 года парламент принял новый закон, который вводит по всей стране принудительную и тотальную украинизацию. Новые правила обязывают использовать украинский язык практически во всех сферах жизни — в учебных заведениях, больницах, магазинах, на страницах СМИ и в органах власти. Проверять исполнение закона будет специально создаваемая Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а чиновникам время от времени придется сдавать экзамен. Тем, кто провалит экзамен, грозит штраф в размере от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов (130-450 долларов).

Советник президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш отметил, что подобный языковой «кнут» может иметь негативные последствия для украинского общества. По его мнению, силовые методы по украинизации могут значительно замедлить процесс украинизации, остановить его или развернуть в обратном направлении.