Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей коснулась многих интересных тем, в разной степени связанных с медициной, да и нашей жизнью.

Конечно же, никак нельзя было пройти мимо той критики, которую так называемая общественность порой обрушивает на Малышеву. Прежде всего, по поводу различных неуместных, по мнению некоторых, эпизодов выходящей на Первом канале передачи «Жить здорово!», которую профессор Московского государственного медико-стоматологического университета ведет с лета 2010 года. Достаточно упомянуть ставшие уже знаменитыми «процедуру обрезания» или «танцующую матку». Малышеву негативная реакция по поводу того, что она делает в своей программе, по-настоящему удивляет.

«В России так много ханжества»

— Елена Васильевна, вы же понимаете, не могу не спросить про «обрезанный свитер» и «танцующую матку». Вы выслушиваете в свой адрес такой шквал критики…

— Сначала спрошу, а вы сами видели и то и другое?

— Честно говоря, только частями. Все передачи целиком не смотрел. Но, как, например, танцевала Светлана Галка, конечно же, видел.

— А зачем все смотреть, там ведь короткие фрагменты. Ну это же невиннейшие вещи! До этого, несколько лет назад, то же самое исполнял Герман Шаевич Гандельман (кардиолог, выступающий в роли соведущего Малышевой. — Прим. ФАН). И гораздо смешнее.

— Танец матки?

— Песню матки. Это была, по-моему, новогодняя программа, посвященная знаменитому российскому акушеру-гинекологу Марку Курцеру. Он был у нас тогда в гостях. Вы знаете, в России так много ханжества, вот этой лицемерной добродетели... Сегодня все направо и налево ругаются матом, а я вот просто не могу этого слышать. Но если ты говоришь слово «матка», то, получается, вроде бы как становишься распущеннее и бескультурнее всех этих людей. Ну, о чем тут говорить? Таки матка у женщин есть! Что ж я могу с этим поделать?! Я не ругаюсь матом. Я никогда не унижаю людей. Думаю, что просто мы живем сейчас в эпоху хайпа. Когда многим надо на чем-нибудь хайпануть. А так как мозг заточен на те слова, которые являются матерщинными, то, если ты хоть как-то приближаешься к этой теме, немедленно становишься для всех мишенью.

— Вы вообще хоть как-то реагируете на такие вещи?

— Нет, конечно. Как я могу отреагировать? Я врач.

— Не так давно Станислав Садальский обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с жалобой на вас. До этого вы опубликовали на своей странице в социальной сети Instagram «10 упражнений для потрясающего секса».

— Вы знаете, в России, кстати говоря, это все та же самая дилемма. Люди нецензурно бранятся, ужасно себя ведут, но при этом невинные упражнения для секса вдруг каким-то образом начинают травить их мораль и нравственность. Хотя такие слова зачастую не вяжутся с теми, кого это якобы травмирует.

Вы смотрели эти упражнения? Они же тоже невинные! Более того, масса упражнений типа упражнений Кегеля (знаменитого американского гинеколога середины XX века Арнольда Кегеля. — Прим. ФАН) — это большая и серьезная медицина, без которой нельзя жить. Но у нас люди, как бы это сказать, отторгнуты от своего тела, от своей сексуальности. Поэтому они и называют матерными словами определенные органы.

Я уж не говорю о том, что если ты не хочешь это читать или смотреть, то не читай и не смотри. Правда ведь? Это же не так, что все поставлены к стенке и должны посмотреть. Мне жаль. Потому что из-за того, что это хайп и это привлекает всеобщее внимание, есть вот такая возможность попиариться за счет других. Более того, многим начинает казаться, что только этим мы на своих передачах и занимаемся. Нет, это бывает от силы три раза в год. Но люди настолько боятся таких тем, что для них это шок.

— Можно, в принципе, вспомнить советские времена — в СССР же «секса не было».

— Да в советские времена никто не ругался матом! Так, как ругаются сейчас. Вот это просто невыносимо.

— Тогда еще не было соцсетей. Но с тех пор ведь многое изменилось. Сексуальная революция произошла, и все раскрепостились.

— Ханжеская мораль не имеет отношения ни к Интернету, ни к социальным сетям, ни к чему. Она имеет отношение к культуре. К религиозной, к человеческой и так далее. Видимо, я подходящий человек для хайпа. Все, что связано со мной, быстро тиражируется. Брякнешь «А, Малышева!» — раз и все про это сразу же написали. И ты вроде бы как прославился.

Слушайте, ну у нас в программе «Здоровье» уже 22 года работает справочная служба, которая постоянно всех устраивает к хорошим специалистам. Совершенно бесплатно! Но вот это не является причиной для хайпа. Кому до этого дело, да? Это же никому не интересно. Но вот если у меня в программе Светлана Галка в невинном костюме станцевала матку, то давайте об этом поговорим.

«Надо говорить о хорошем. Но это никому не интересно»

— Есть такое понятие — хейтеры. Полагаю, много хорошего и важного остается как бы за кадром?

— Именно. Вот, например, в Санкт-Петербурге создан центр протонной терапии рака (на базе онкологической клиники Медицинского института им. Сергея Березина. — Прим. ФАН). Первый в России! Его построил один человек на свои деньги. Сейчас выделены квоты, чтобы там бесплатно лечились люди. Это просто потрясающе, что у нас в стране открыли, наконец, такой центр. Потому что протоны лечат рак безопасно, эффективно и очень точно.

— В отличие, скажем, от химиотерапии?

— Это не химия. Это супервещь! И я об этом рассказала в Instagram. И что же мне на это написали? «Вы все время пропагандируете платную медицину!» Я даже отвечать им не хочу. Во-первых, это дурацкая манера считать, что кто-то тебе чем-то обязан. А еще это полное неумение порадоваться тому, что сделали другие. Просто вот реально (показывает в соцсети ролик о петербургском медцентре. — Прим. ФАН)! И вот сейчас Минздрав России внес в бюджет квоты, чтобы люди лечились там бесплатно! А мне пишут такую ерунду.

— То есть вы все же это читаете?

— Здесь иногда читаю.

— Может, лучше вообще не читать? Всегда ведь найдутся люди, которые видят только черное и белого для них не существует вовсе. А может, это какая-то волна идет против вас?

— Нет, такое же всем подряд пишут. Мне, например, Тина Канделаки говорила о том же самом.

Последний случай неподобающего поведения в отношении Елены Малышевой случился на днях после программы «Жить здорово!». Некая жительница Республики Башкортостан обвинила ее в обмане. Телеведущая назвала ее слова ложью, заявив на своей странице в Instagram, что женщина сама решила не делать бесплатную операцию в России и собрать деньги себе на трикотаж и лечение в Германии.

Полный текст интервью с Еленой Малышевой читайте на сайте РИА ФАН позже.