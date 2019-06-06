Российская компания обеспечит Венесуэлу инсулиновыми препаратами

Санкт-Петербург, 6 июля. На площадке Петербургского международного экономического форума российская компания «Герофарм» и венесуэльская компания Espromed Bio C.A. подписали соглашение о стратегическом альянсе и сотрудничестве в области поставок и производства инсулинов на территории Венесуэлы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соглашение подписали генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов с российской стороны и министр промышленности и национальной торговли Тарек Эль-Айссами со стороны Венесуэлы.

Как сообщил ФАН венесуэльский министр, в стране более 1,2 миллиона больных, которым необходимы инсулиновые препараты.

«Мы импортировали препараты для больных сахарным диабетом на 20 миллиардов долларов в год, — сказал Тарек Эль-Айссами в разговоре с ФАН. — Наш рынок инсулина до сих пор зависел от США, поэтому участие России в нынешней ситуации очень важно для нас: учитывая подписанное соглашение, мы сможем полностью закрыть наши потребности в этих препаратах».

По словам министра, заблокированные санкциями 30 миллиардов долларов Венесуэлы как раз должны были пройти на закупку лекарственных средств. Тарек Эль-Айссами подтвердил, что в Венесуэле сейчас складывается крайне тяжелая ситуация с обеспечением людей жизненно необходимыми препаратами, в число которых входят препараты инсулинов. Сотрудничество с Россией позволит в короткие сроки обеспечить сотни тысяч граждан Венесуэлы, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами инсулинов.

Обе стороны считают, что соглашение носит стратегический характер и станет важным шагом в развитии сотрудничества стран.

Россия будет как поставлять свои инсулиновые препараты на рынок Венесуэлы, так и содействовать в локальном производстве инсулина и обучать специалистов-фармацевтов.