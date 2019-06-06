Алибасов чудом выжил: врач о химических отравлениях очистителем труб. ФАН-ТВ

Музыкальный продюсер Бари Алибасов госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. У шоумена диагностировали ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Корреспондент ФАН-ТВ связалась с заведующим кафедры токсикологии СЗГМУ им. И.И. — Виктором Шиловым, чтобы узнать, какие есть шансы на выздоровление знаменитого продюсера группы «НА-НА».

«Если это щелочь либо кислота — это химический ожог, и после всасывание в кровь. Это общая интоксикация, которая может привести к острой почечной недостаточности. Химический ожог пищевода и желудка может закончиться хирургической операцией. Формируется рубец, который будет суживать желудок, и пища будет не проходить. Иногда бывают случаи прободения — дырка в стенке желудка, либо пищевода, когда очень глубокий ожог. Очень высокий процент летальных исходов», — сообщил заведующий кафедры токсикологии СЗГМУ им. И.И. — Виктор Шилов.

По информации СМИ, он впал в кому, состояние Алибасова оценивается как крайне тяжелое.