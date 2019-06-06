Рада отказалась отпускать Климкина в отставку

Киев, 6 июня. Верховная Рада отказалась принимать отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее остаться на этом посту Климкину предложил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал 5 июня. По мнению Зеленского, Климкин — профессиональный дипломат.

«Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику", — уточнил Зеленский.

30 мая в парламенте зарегистрировали сразу три президентских проекта постановлений об увольнении глав Минобороны, Службы безопасности и Министерства иностранных дел.