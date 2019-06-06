Россияне назвали любимого поэта

Москва, 6 июня. Россияне после обучения в школе перечитывают произведения русских классиков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чаще всего граждане РФ повторно обращаются к произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского.

«После окончания школы россияне чаще всего перечитывали Пушкина (28%) и Толстого (27%), причем за пять лет ситуация существенно изменилась (по 13% в 2014 году)», — подчеркивается в сообщении.

Согласно данным исследования, 18% респондентов возвращались к произведениям Достоевского. При этом треть опрошенных признались, что не перечитывали произведения русской классической литературы после окончания школы. Стоит отметить, что эта доля сократилась за последние десять лет с 62% до 29%.

Почти половина участвовавших в опросе рассказали о своих любимых книгах. Для 17% респондентов им стал томик произведений Пушкина, для 8% — стихи Есенина, а для 6% — поэзия Лермонтова. Также респонденты назвали среди самых любимых произведения Ахматовой, Блока, Маяковского, Некрасова, Цветаевой, Тютчева и Дементьева.

Опрос показал, что 85% россиян среди творческого наследия Пушкина знают именно «Сказку о царе Салтане». Также некоторые назвали роман «Евгений Онегин», поэму «Руслан и Людмила» и роман «Капитанская дочка».