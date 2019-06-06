Донецк, 6 июня. Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.

Берич обвинил иностранных наемников из ВСУ в трусости. При этом он отметил, что они хорошо экипированы и обучены. Серб добавил, что у иностранцев в украинской армии есть опыт поведения в боевых действиях. Кроме того, по отношению к окружающим они беспощадны, заметил Деки.

Однако, как отмечает серб, при столкновении с сильным противником они ведут себя как трусы. Ярким примером стали бои около донецкого аэропорта.

«Они себя вели очень трусливо, — приводит слова сербского добровольца телеканал «Звезда». — Когда возле аэропорта был бой, они быстро убежали, бросали своих, оставляли мертвых. И раненых с собой не брали».

Ранее Берич обсудил ситуацию в Донбассе и с Федеральным агентством новостей. В эксклюзивном интервью он подтвердил, что в гражданской войне на Украине участвуют инструкторы НАТО. По его словам, по другую сторону линии соприкосновения огня можно встретить военных из США, Великобритании, Голландии, Канады, а также Германии и Хорватии.

Гражданин Сербии выразил мнение, что НАТО является «мировым лидером в совершении преступлений против человечности». Он также добавил, что военно-политических блок не имеет морального права выдвигать требования кому бы то ни было, в частности к России.