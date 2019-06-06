Депутат Госдумы напомнил Киеву о нарушенных договоренностях с Москвой

Антироссийские настроения на Украине, приводящие к срыву ее договоренностей с Россией, не начались с Евромайдана, а формировались два десятка лет. Так депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление украинского экс-министра о том, как Киев обманывал Москву.

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна нарушала двусторонние договоренности с Россией.

«Сегодня Украина полностью пронизана антироссийской истерией, там огромное количество агентов влияния со стороны США и Запада, — заявил Шерин. — Однако почва для этого готовилась более двадцати лет».

Русофобские настроения в Киеве не возникли в один день где-то на Майдане, пояснил первый заместитель председателя комитета ГД по обороне.

«Это все делалось кулуарно, вопреки всем договоренностям с нами, которые были», — добавил парламентарий.

Член фракции ЛДПР напомнил, какие именно договоренности с Россией нарушала украинская сторона.

«Украина является членом СНГ, страной, которая не должна входить в НАТО. Стремление Киева войти в альянс — это нарушение им тех договоренностей, которые были достигнуты изначально. Это самый принципиальный вопрос, он касается Черного моря, построенных в советское время баз, оборонно-промышленных предприятий и многого другого», — рассказал депутат.

Кроме того, Украина своевременно получала деньги за транспортировку российского газа через свою территорию, но при этом периодически занималась самостоятельным отбором углеводородов из трубы, отметил собеседник ФАН.

«А ведь ежегодные платежи за транспортировку российского газа через Украину позволяли ей полностью закрывать годовые расходы по таким статьям, как «здравоохранение» или «образование», — обратил внимание Шерин.

Наконец, Киев нарушал соглашение о статусе русскоязычных граждан и русского языка на территории Украины, подчеркнул парламентарий.

Напомним, 1 апреля перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Он был подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу в апреле 1999 года.

На протяжении срока действия договора Киев регулярно нарушал его основные положения, в том числе о незаключении договоров с третьими странами, направленными против России, о недопущении использования территории Украины в ущерб безопасности другой стороны, а также о защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств.

В декабре прошлого года закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией подписал Петр Порошенко.