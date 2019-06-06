Венедиктов — пример невероятной приспособляемости российских либералов

Политолог, публицист, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко опубликовал в Сети видеоролик, в котором рассуждает о невероятной приспособляемости российских либералов на примере главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Если и есть в России люди, которые смогли воплотить в жизнь описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, так это отечественные либералы. Яркий их представитель — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Существует такая одесская идиома: «Вова приспособился», когда-то выступавшая универсальным ответом на вопросы вроде «где работаешь?», «как устроился?» и «откуда деньги?».

Творчески переосмысливая ее в наши дни, надо ставить вместо Вовы прозвище, под которым известен главред либерального «Эха Москвы». И выйдет: «Веник приспособился». Давайте посмотрим, как именно Венедиктов воплощает в жизнь чистой воды оруэлловщину.

Нет такого вопроса, по которому мнение либерала является незыблемым вне зависимости от того, чего именно касается означенный вопрос. Берем, допустим, вопрос территориальной целостности. Когда речь заходит о бегстве Крыма из состава Украины и его воссоединении с Россией, главред «Эха» против. Но когда перед ним ставили тот же вопрос в разрезе сербского края Косово, то Венедиктов был против вывода российских миротворцев. А еще — корил Кремль за упущенную, по его мнению, возможность отправки военного контингента в Ирак. Как все это уживается в его голове? Веник приспособился.

То же самое можно сказать об отношении главреда «Эха» к армии. Сам он не служил, потому что зрение — минус 10. Но это не мешает Венедиктову высказываться о Вооруженных силах России лояльно. Правда, когда речь заходит не о болтовне, а о делах, то Веник снова приспособился.

«Сын известного оппозиционера и главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов —младший скрывается от призыва в армию. По сообщению источника, официальной причиной, по которой Венедиктов-младший не подлежит воинскому учету, является постоянное проживание за пределами Российской Федерации».

То есть официально младший Веник обретается вне нашей страны. А реально — его видели за барной стойкой в одном из московских баров.

Снимок появился в одном из сообществ «ВКонтакте», где обсуждают работу столичных нелегальных питейных заведений.

«Сходили с другом в заведение «Гамачная №1. Ежик в тумане». Кальянная неплохая, правда, бармен словно обкуренный. Тормозил много. Странное началось уже, когда расплачивались. Друг был в командировке и попросил чек, чтобы списать на командировочные расходы. И тут молодой человек на кассе поплыл. Оказывается, у них можно или наликом, или на карту сбросить. Чеки не выдают. Он все звонил хозяину, пытался выяснить, как лучше сделать. Но, как оказалось, вся касса проводится по-черному и ничего предоставить не могут. При этом парень огрызался, даже хамил. Никакой лицензии на алкоголь у них и в помине нет. И не факт, что в бутылках от «Джека» налит реально «Джек». Такой вот нелегальный бар-кальянная. Когда там народ потравится, наверняка все владельцам сойдет с рук».

Конечно, сойдет. Если эти владельцы взяли на работу человека, который по документам живет за границей, то связи у них глубокие. Кстати, самое время пошутить о том, что Москва — это не Россия и что за МКАДом жизни нет. В общем, старший Веник активно передает младшему навыки своей уникальной приспособляемости.

Есть и другие навыки, которые у главреда «Эха» на высоте. Неизвестно, правда, передает ли он их тоже. Я имею в виду откровения о сексе со школьницами в бытность учителем, которые Венедиктов озвучил в 2007 году в интервью глянцевому журналу MAXIM.

«А что тут такого? Со старшеклассницами — это в школе обычная история. Когда приходит молодой учитель или молодая учительница и разница в пять лет... Ну что такое 17 и 22? Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: 22 года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс».

Сколько таких романов было за 19 лет его работы в школе, либерал не уточнил. Но, вероятно, Веник хорошо приспособился и там. А теперь это не мешает ему регулярно примерять на себя наряд «совести нации», параллельно ухаживая за подчиненными, притом что он женат.

То же самое можно сказать о пресловутой «свободе слова». Главред «Эха» неоднократно подчеркивал, что в его студии нет цензуры и все вольны высказывать мнения. Вот цитата из того же интервью в глянце.

«Говорят, что мы являемся витриной для Запада. Такой оазис свободы слова. И это тоже правда. Но я точно знаю, что радио является источником информации для людей, принимающих решение. Скажем, о кондопогских погромах они узнали из нашего радио… Мы не ведем информационных войн. Ни против Путина, ни за Путина — нам пофигу. Только фашистов у нас не будет, в остальном площадка для всех. Как бы мы к ним ни относились».

И это тоже чистейшее двоемыслие. Допустим, опубликованный на портале «Эха» материал о сыне Венедиктова был удален, а выложившее его информагентство заблокировано. Кроме того, существующая на государственные деньги радиостанция охотно зовет в эфир сплошных либеральных проходимцев — от Навального до Ходорковского, но не проявляет такого же рвения в приглашении людей из противоположного политического спектра.

Даже в самом пребывании Веника у редакционного кормила уже заключено двоемыслие. Потому что он, ругающий Путина за несменяемость, торчит на посту главреда «Эха Москвы» аж с 1998 года. То есть находится на занимаемой должности дольше, чем президент России.

И как, учитывая все изложенное, можно доверять столь двуличному человеку и считать его объективным журналистом? Вопрос риторический. Остается лишь порекомендовать не слушать «Эхо Москвы» людям с повышенной внушаемостью. Потому что, вполне вероятно, либеральным двоемыслием можно заразиться, а последствия этого непредсказуемы.