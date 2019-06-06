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СК РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области

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СК РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области

Москва, 6 июня. Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда в московском аэропорту «Шереметьево».

Напомним, чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике «Туколонь». По данным сотрудников СК РФ, сумма нанесенного ущерба составила почти 750 млн рублей. Об этом пишет «Царьград».

 

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении Шеверда под стражу, напоминает «Ридус».

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Автор: Сергей Петров
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