СК РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области

Москва, 6 июня. Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда в московском аэропорту «Шереметьево».

Напомним, чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике «Туколонь». По данным сотрудников СК РФ, сумма нанесенного ущерба составила почти 750 млн рублей. Об этом пишет «Царьград».

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении Шеверда под стражу, напоминает «Ридус».