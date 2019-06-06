Названы финалисты федеральной премии Urban Awards 2019

Оргкомитет федеральной премии огласил список финалистов ежегодной премии в области недвижимости Urban Awards 2019. Независимым консультантом премии выступила фирма PwC, официальным партнером — компания OTIS. Кроме того, партнерами мероприятия стали: Банк «ВТБ» (ПАО), Glorax Development, «Атлас Девелопмент», «Мицубиси Электрик (РУС)». Партнеры номинаций: GREEN ZOOM, «ТОП ИДЕЯ», «Медиалогия».

Представленные на конкурс объекты прошли многоэтапную экспертизу членов жюри. Проектная документация проверялась на этапе приема заявок, после этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами. Каждый из заявленных проектов прошел исследование через автоматическую онлайн-систему премии Urban Awards, выставляющую баллы на основе данных из заполненной анкеты номинанта. Готовые жилые комплексы (срок сдачи которых запланирован до конца II квартала 2019 года), претендующие на победу в номинациях «Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга», «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области» были проинспектированы выездными комиссиями.

В список финалистов Urban Awards 2019 вошли:

Санкт-Петербург

Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга:

• Жилой квартал LIFE-Лесная, ГК Pioneer;

• «Дом на набережной», «Северный город»;

• «Самоцветы», Группа «Эталон».

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга:

• Квартал Ariosto!, ГК «Арсенал-Недвижимость»;

• Жилой экокомплекс «Триумф Парк», Mirland Development Corporation;

• Жилой квартал LIFE-Лесная, ГК Pioneer;

• Жилой комплекс «Новое Купчино», «Строительный трест»;

• Жилой комплекс «Q-мир», «Аквилон Инвест».

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга:

• Комплекс апарт-отелей Valo (1-я и 2-я очереди), ООО «ГАЛС»;

• Like, ГК «ПСК»;

• Комплекс апартаментов «WINGS на Крыленко», ООО «СК Монолит».

Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга:

• Жилой комплекс «Две Эпохи», EKE;

• Жилой комплекс «VEREN PLACE советская», VEREN GROUP;

• Жилой квартал LIFE-Приморский, ГК Pioneer.

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга:

• «Петровская Доминанта», Группа «Эталон»;

• «Биография», RBI;

• Клубный дом «Артхаус», «Красная стрела»;

• Жилой комплекс «Сосновка», «Строительный трест»;

• Жилой комплекс RIVIERE NOIRE, «Группа ЛСР».

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга:

• Апарт-отель YE'S Marata, ГК Pioneer;

• AVENUE-APART на Малом, ГК «БестЪ»;

• Апарт-отель Next, ГК «Еврострой»;

• Комплекс апартаментов NEOPARK, «Группа ЛСР»;

• Сервисные апартаменты STATUS by SALUT! в составе многофункционального культурно-досугового центра, 4-й этап строительства, «ПУЛКОВО СКАЙ».

Лучший комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга:

• Клубный дом Art View House, «Охта Групп»;

• Элитный комплекс Royal Park, ГК «КОРТРОС»;

• «Дом у Невского», RBI.

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-Петербурга:

• Futurist, RBI;

• Клубный дом «Эспер Клаб», ГК «Еврострой»;

• Жилой комплекс FAMILIA, «РосСтройИнвест»;

• NEVA HAUS, «Группа ЛСР».

Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

• Голландский квартал «Янила», вторая очередь, ГК «Ленстройтрест»;

• Жилой комплекс NEWПИТЕР, «Строительный трест»;

• Микрорайон «Балтийская жемчужина», «Балтийская жемчужина»;

• Квартал «Галактика», Группа «Эталон»;

• Экоквартал «Новая Дубровка», «CONTI» компания-застройщик.

Ленинградская область

Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области:

• Голландский квартал «Янила», ГК «Ленстройтрест»;

• Жилой комплекс «Старая крепость», ГК «РосСтройИнвест»;

• Жилой комплекс «Форвард», Инвестиционно-строительная группа «МАВИС».

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области:

• Жилой квартал «Энфилд», ГК «Арсенал-Недвижимость»;

• Голландский квартал «Янила», вторая очередь, ГК «Ленстройтрест»;

• Жилой комплекс NEWПИТЕР, «Строительный трест»;

• ЖК iD Кудрово, Euroinvest Development;

• Жилой комплекс «Авиатор», Инвестиционно-строительная группа «МАВИС».

Регионы

Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса:

• ЖК «Ожогино», ГП-4, «Партнер-Строй»;

• Жилой комплекс «Гринарт», СК Сибирьинвест;

• Город будущего Znak, ООО Спецзастройщик «Железно»;

• Жилой комплекс MatrЁshka city, «УралДомСтрой».

Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса:

• Город-парк «Ясный берег», Город-парк «Ясный берег»;

• Инновационные башни iTower, «Атлас девелопмент»;

• Проект «Русь», ГК ТЭН;

• SCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний «АРБАН»;

• ЖК «Ожогино», ГП-5, «Партнер-Строй»;

• Микрорайон «Европейский Берег», «Страна-Девелопмент»;

• Жилой комплекс «Пять континентов», Уралдомстрой;

• ЖК «Квартет», Строительная группа «Рисан».

Лучший региональный комплекс апартаментов:

• Adagio Le Rond Sochi, Adagio Le Rond Sochi;

• Апартаментный комплекс «Моравия», «Моравия»;

• Комплекс аппартаментов Odette, Группа компаний ООО «КамаСтройИнвест».

Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса:

• Жилой комплекс «Ядринцевский квартал», СК Сибирьинвест;

• Clever Park, Acons Group;

• Клубный дом «Легато», Группа компаний ООО «КамаСтройИнвест».

Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса:

• Жилые кварталы «Екатерининский парк», ГК ТЭН;

• Жилой комплекс «Парк Столиц», Атлас Девелопмент;

• «Комплексная застройка «70-й микрорайон» Ново-Савиновского района г. Казани, #Суварстроит;

• Жилой комплекс «Ньютон», «УралДомСтрой»;

• Жилой район «Айвазовский», ООО ГК «ЭНКО»;

• Жилой комплекс «Гудимов», СК Сибирьинвест;

• ЖК «Олимп», ООО «СГ «Рисан»;

• SAVIN HOUSE, ГК «Садовое кольцо»;

• Жилой комплекс «Уфимский Кремль», Группа компаний «Первый Трест»;

• Жилой комплекс «Метрополь», «Метрополис Инвест».

Лучший региональный жилой комплекс элит-класса:

• «Клубный дом на Набережной», «Энтазис»;

• Клубный дом «Эверест», Группа компаний ТЭН;

• Liner, Акционерное общество «АРБАН».

Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса:

• Клубный дом «Капитал» на Карла Маркса, 5, ООО «СК «Интерьер-Строй»;

• Клубный дом «Резидент», «АСПЭК-Домстрой»;

• Жилой комплекс «Атлант Сити», ООО «Атлант» (ЖК «Атлант Сити»);

• «Карла Маркса 20Г», «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖУПИКОВ»;

• Жилой дом Z-House, Группа компаний ООО «КамаСтройИнвест».

Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ):

• Город-парк «Ясный берег», Город-парк «Ясный берег»;

• SCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний «АРБАН»;

• Современный микрорайон «Звездный», «Страна-Девелопмент»;

• Экорайон «Вересаево», ГК ЮгСтройИнвест;

• Жилой комплекс «Тишинские Высоты», ООО «АСПЭК-Домстрой»;

• Жилой комплекс «Галактика», «МСК».

Общие номинации

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

• Futurist, RBI;

• Жилой комплекс «VEREN VILLAGE Стрельна», VEREN GROUP;

• «Петровская Доминанта», Группа «Эталон»;

• Квартал Ariosto!, ГК «Арсенал-Недвижимость»;

• Элитный комплекс Royal Park, ГК «КОРТРОС».

Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

• Клубный дом «Эспер Клаб», ГК «Еврострой»;

• Клубный дом Art View House, «Охта Групп»;

• Квартал Ariosto!, ГК «Арсенал-Недвижимость»;

• Жилой комплекс «VEREN VILLAGE Стрельна», VEREN GROUP;

• «Петровская Доминанта», Группа «Эталон».

Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры:

• Clever Park, Acons Group;

• Город-парк «Ясный берег», Город-парк «Ясный берег»;

• Микрорайон «Европейский Берег», «Страна-Девелопмент»;

• SCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний «АРБАН»;

• Жилой комплекс «ECO Life Весна», «Уралдомстрой»;

• Апартаментный комплекс «Моравия», «Моравия»;

• Клубный дом «Резидент», «АСПЭК-Домстрой»;

• ЖК «Ожогино», ГП-5, «Партнер-Строй»;

• Жилой комплекс «Гринарт», СК Сибирьинвест;

• ЖК «Новые Сады», ООО « СГ «Рисан»;

• Жилой квартал «Зеленые аллеи», «Навигатор»;

• Жилой комплекс «Метрополь», «Метрополис Инвест».

Региональный комплекс года с лучшей архитектурой:

1. Clever Park, Acons Group;

2. Клубный дом на Набережной, «Энтазис»;

3. ЖК «Ожогино», ГП-4, «Партнер-Строй»;

4. Жилой дом Z-House, Группа компаний ООО «КамаСтройИнвест»;

5. Жилой комплекс «Ядринцевский квартал», СК Сибирьинвест;

6. Жилой квартал «Зеленые аллеи», «Навигатор»;

7. Апартаментный комплекс «Моравия», «Моравия»;

8. Клубный дом «Резидент», «АСПЭК-Домстрой»;

9. Жилой комплекс «Атлант Сити», ООО «Атлант» (ЖК «Атлант Сити»);

10. Жилой комплекс «Галактика», «МСК».

Финальное голосование членов жюри пройдет 11 июня в офисе независимого консультанта премии — фирмы PwC. 40 экспертов определят лидеров в каждой номинации, достойных получения награды Urban Awards 2019. Имена победителей будут оглашены 27 июня на торжественной церемонии.