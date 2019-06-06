Эксперт рассказал, кому был выгоден пожар в доме Черкасского в Петербурге

Аналитик и социолог Алексей Филиппов допустил, что возгорание в доме Черкасского может быть выгодно его владельцу — известному в Северной столице бизнесмену Борису Берсону.

Ранее стало известно, что в доме Черкасского на Университетской набережной Петербурга произошел пожар. Очевидцы с места событий сообщили, что это уже не первое возгорание объекта культурного наследия. Тушением пожара, который происходил на площади в 50 кв. м, занимались 12 пожарных расчетов. Для ликвидации пламени пожарным пришлось частично разобрать крышу и пролить все горящие и тлеющие поверхности.

Работавшие на месте происшествия корреспонденты «Невских новостей» со ссылкой на очевидцев сообщили, что здание могли поджечь намеренно.

«Этот дом принадлежит известному в Петербурге бизнесмену Борису Берсону. И, насколько все жители района знают, у него из-за этого дома огромные проблемы. Так что он вполне мог решить поджечь его ради страховки. Чтобы быстро получить прибыль и решить свои проблемы», — сообщили жители близлежащих домов.

Действительно, только за 2018 год дом пришлось спасать от огня дважды. Необходимо также отметить, что при каждом возгорании страдают уникальные деревянные перекрытия, пол и другие важные конструкции здания. При этом владелец нескольких помещений дома Черкасского петербургский бизнесмен Борис Берсон не предпринимает никаких мер для предотвращения повторения подобных ситуаций. Более того, он даже не занимается реставрацией объекта культурного наследия города.

Комментируя произошедшее, российский аналитик и социолог Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «умозаключения жителей близлежащих домов недалеки от истины».

«Ситуация выглядит очень подозрительно, особенно если учитывать, что владелец здания, насколько я понимаю, должен заниматься его реставрацией и поддерживать все конструкции в исправном состоянии. Однако он либо просто забыл про этот дом, либо намеренно не ничего не делает, чтобы особняк обветшал и разрушился. Неоднократные же пожары могут говорить и о том, что это просто выгодно бизнесмену, так как за полное уничтожение дома можно получить внушительные страховые выплаты. И мне кажется, что миллиардер вполне может воспользоваться удобной ситуацией», — говорит эксперт.

В свою очередь депутат 6-го созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок отметил, что «правоохранительные органы Северной столицы в курсе произошедшего и уже поставлен вопрос о необходимости разбирательства в этом деле».

«Здесь может быть вообще все что угодно, начиная от умышленного поджога с экономическими и имущественными интересами и заканчивая простой халатностью или обычным разгильдяйством. Правоохранительные органы разберутся в ситуации. Но факт, что у нас многие памятники в городе стоят бесхозные, обтянутые сеткой или какой-то рекламой, и умышленно доводятся до аварийного состояния. Иногда еще происходят манипуляции с годом постройки здания: существует несколько судебных решений по случаям, когда было выявлено, что технические изменения в реестре относительно года постройки не соответствуют действительности. Так что это комплексная, очень важная проблема, так как она связана с сохранением исторического центра. Касаемо самого дома — если собственник не справляется с этим зданием, значит надо его изымать как объект культурного наследия с компенсацией всех затрат и ущерба», — сказал депутат.

Действительно, проблема очень серьезная: ущерб от пожаров может привести к тому, что особняк будет попросту вычеркнут из списка культурного наследия Санкт-Петербурга, а на его месте появится очередной жилой или торговый комплекс.

Напомним, дом Черкасского — это одно из старейших строений Санкт-Петербурга. Он был возведен в период с 1720 по 1730 для князя Алексея Черкасского, одного из первых строителей города. В 2001 году КГИОП внес объект в список культурного наследия, а уже после 2005 года было решено передать здание в частные руки для сохранения исторического архитектурного памятника в рамках государственно-частного партнерства. Тогда же дом и выкупил Борис Берсон.