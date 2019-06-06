Охранник Пенкина госпитализирован в Москве с огнестрельным ранением

Москва, 6 июня. Охранника известного певца Сергея Пенкина Игоря обнаружили в машине с ранением головы. 30-летнего мужчину срочно доставили в московскую городскую клиническую больницу №67, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Согласно предварительным данным, молодой человек поссорился с подругой из-за больших долгов по кредитам, после чего заперся в своей машине, где его впоследствии и нашли. Девушка Игоря вызвала скорую помощь.

Отметим, что сам певец тоже имел задолженности. Ранее сообщалось, что артист задолжал кредитору более 63 млн рублей, которые должен выплатить по решению Дорогомиловского районного суда.

Певец заключил в 2014 году договор с Владимиром Капустиным, которому с 2015 по 2017 год не выплачивал денежные средства, после чего в марте текущего года кредитор подал на него в суд. Сам Пенкин отрицает факт задолженности и заявил, что впервые слышит о своих долгах.

Отметим, что Пенкин известен большим диапазоном своего голоса, способного охватить сразу четыре октавы. Певец исполнял народные песни, романсы и популярные западные шлягеры. В его репертуар входят песни «Триумф Дона Жуана», «Призрак оперы», «Caruso», «Очи черные» и «Вечерний звон».