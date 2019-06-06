Москва, 6 июня. Верховный суд России предложил фактически отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и преследовать за подобное нарушение бесконечно.

Как говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, который планируется обсудить в четверг, 6 июня, неуплату налогов предлагают считать преступлением, которое длится, пока должник полностью не рассчитается с государством. Таким образом, Верховный суд РФ предложил отменить срок давности по неуплате налогов.

Как пишет газета «Ведомости», по словам Вадима Зарипова из «Пепеляев групп», инициатива фактически означает отмену срока давности преступления. Как пишет «ФедералПресс», если сейчас компанию нельзя привлечь к ответственности за неуплату налогов десять лет назад, то при принятии закона это станет возможным. По данным НСН, нарушителям придется платить не только налог, но и пеню в размере налога, а также штраф.

Ранее россиянам разъяснили, за какие строения на дачных участках нужно платить налоги.

Жителям России рассказали, за какие строения на дачных участках необходимо платить налоги и к какой категории относятся бани, веранды и туалеты.

Минэкономразвития РФ разрабатывает закон, который будет строго разделять объекты на дачных участках на недвижимое и движимое имущество, в настоящее время деление происходит на основе сложившейся практики. Движимое имущество не подлежит государственной регистрации, однако сейчас сложно определить, к какой категории объект относится.

Согласно сложившейся практике, если объект можно разобрать и перенести в другое место, то его можно отнести к движимому имуществу и, соответственно, регистрировать и платить за него налог не нужно. Это касается, например, летней веранды. А если объект невозможно переместить без ущерба, тогда права на него подлежат регистрации.

Напомним, владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года должны уведомлять местные органы исполнительной власти о планах на строительство и реконструкцию домов.