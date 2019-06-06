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Отдельная встреча Путина и вице-президента Венесуэлы не планируется на ПМЭФ

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Отдельная встреча Путина и вице-президента Венесуэлы не планируется на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. У президента России Владимира Путина не планируется отдельной встречи с венесуэльским вице-президентом Тареком Эль-Аиссами в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, в том числе высокопоставленных, но при всем желании президент не мог бы с ними со всеми встретиться по отдельности», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова представителя Кремля. 

Российский чиновник в то же время отметил, что на полях форума, «в коридорах» встречи не исключены. Говоря об отдельной встрече Путина с вице-президентом Венесуэлы, Песков подчеркнул, что она не запланирована.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до субботы включительно. В мероприятиях форума принимают участие политики, бизнесмены и лидеры стран мира.

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Автор: Игорь Лукьянов
Источник: Федеральное агентство новостей
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