Отдельная встреча Путина и вице-президента Венесуэлы не планируется на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. У президента России Владимира Путина не планируется отдельной встречи с венесуэльским вице-президентом Тареком Эль-Аиссами в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, в том числе высокопоставленных, но при всем желании президент не мог бы с ними со всеми встретиться по отдельности», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова представителя Кремля.

Российский чиновник в то же время отметил, что на полях форума, «в коридорах» встречи не исключены. Говоря об отдельной встрече Путина с вице-президентом Венесуэлы, Песков подчеркнул, что она не запланирована.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до субботы включительно. В мероприятиях форума принимают участие политики, бизнесмены и лидеры стран мира.