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Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

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Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг будет работать на ПМЭФ, а также продолжит менее формальное общение с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня день двусторонних встреч. Президент встретится с руководителями мировых информагентств, в рамках форума ТАСС проводит такой неформальный саммит традиционно.  Встреча идет без повестки. Путин будет говорить обо всем, о чем его спросят главы информагентств», - уточнил он.

Кроме того, как добавил Песков, на сегодня запланирована серия двусторонних встреч с президентом Болгарии, правительством Словакии, премьер-министром Армении Пашиняном.

«После этого — также традиционное мероприятие для форума, встреча с представителями международного инвестиционного сообщества. Она будет в формате рабочего обеда. Организатор — РФПИ», — рассказал Песков.

После этого Путин встретится с Си Цзиньпином, у которого к тому моменту закончится московская программа и он переместится в Санкт-Петербург.

«Они отправятся в Санкт-Петербургский государственный университет, кратко его осмотрят, и состоится церемония вручения Си Цзиньпину диплома почетного доктора СПбГУ», — рассказал представитель Кремля.

После этого состоится неформальный ужин лидеров двух стран.

«Как правило, такие ужины становятся местом, где они продолжают обсуждение очень широкого круга проблем. Вот такой сегодня насыщенный день», — резюмировал он.

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Автор: Анна Клименко
© 2019 Федеральное агентство новостей
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