Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг будет работать на ПМЭФ, а также продолжит менее формальное общение с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня день двусторонних встреч. Президент встретится с руководителями мировых информагентств, в рамках форума ТАСС проводит такой неформальный саммит традиционно. Встреча идет без повестки. Путин будет говорить обо всем, о чем его спросят главы информагентств», - уточнил он.

Кроме того, как добавил Песков, на сегодня запланирована серия двусторонних встреч с президентом Болгарии, правительством Словакии, премьер-министром Армении Пашиняном.

«После этого — также традиционное мероприятие для форума, встреча с представителями международного инвестиционного сообщества. Она будет в формате рабочего обеда. Организатор — РФПИ», — рассказал Песков.

После этого Путин встретится с Си Цзиньпином, у которого к тому моменту закончится московская программа и он переместится в Санкт-Петербург.

«Они отправятся в Санкт-Петербургский государственный университет, кратко его осмотрят, и состоится церемония вручения Си Цзиньпину диплома почетного доктора СПбГУ», — рассказал представитель Кремля.

После этого состоится неформальный ужин лидеров двух стран.