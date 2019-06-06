Песков рассказал об отношении Путина к возможному присутствию Калви на ПМЭФ
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Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин вряд ли интересуется списком бизнесменов на пленарном заседании ПМЭФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос об отношении российского лидера к возможному участию в работе форума Майкла Калви.
«На эвентуальные вопросы ответов не даем», — заявил Песков.
По мнению пресс-секретаря главы государства, Путин навряд ли знает список участников, которые завтра будут сидеть в зале на пленарном заседании.
«Я не думаю, что он интересуется этим списком, скорее участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии», — заключил он.
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