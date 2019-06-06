Электронные визы внедрят по всей России в ближайшие полтора года

Санкт-Петербург, 6 июня. Режим электронной визы распространят по всей территории России в ближайшие год-полтора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Режим электронной визы в настоящее время уже действует на Дальнем Востоке. Ранее глава Ростуризма отметила хорошие результаты региона в улучшении туристической привлекательности и реализации режима электронных виз.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что внедрение электронных виз вместе с другими мерами поддержки туризма будет способствовать увеличению числа иностранных путешественников в Северную столицу. По его словам, этот вопрос он обсудил с министром экономического развития России Максимом Орешкиным на ПМЭФ.