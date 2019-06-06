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Песков ответил на вопрос о приглашении Папы Римского в Москву

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Песков ответил на вопрос о приглашении Папы Римского в Москву

Санкт-Петербург, 6 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не забегать вперед, отвечая на вопрос журналистов о возможном приглашении Папы Римского в Москву, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, пока обсуждается лишь визит Путина в Ватикан, вы забегаете вперед. Пока не могу сказать», — отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что позже будет сделано официальное заявления, касающееся поездки президента РФ Владимира Путина в Ватикан.

Отметим, что президент России Владимир Путин 4 июля планирует посетить столицу мирового католицизма и встретиться с Папой Римским Франциском. Какие темы будут подняты во время переговоров — не уточняется.

Российский лидер встречался с действующим главой Святого Престола уже дважды. В последний раз визит Путина в Ватикан состоялся в июне 2015 года. Тогда стороны обсудили ряд актуальных международных проблем, а также двусторонние отношения.

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Автор: Анна Клименко
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