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В Кремле отреагировали на заявление главы «Роснефти» о санкциях США против «Русала»

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В Кремле отреагировали на заявление главы «Роснефти» о санкциях США против «Русала»

Санкт-Петербург, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина, что санкции против «Русала» дали США, фактически, возможность контролировать некоторые отрасли российской экономики. 

«Давайте не будем вступать в дискуссии с представителями российского бизнеса. Они делают очень много заявлений на актуальные темы. Можно сказать только, что в России есть законодательство, которое обеспечивает контроль государства в стратегических отраслях экономики», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова чиновника. 

Ранее Сечин заявил, что американское руководство, вводя ограничительные меры против некоторых компаний, в том числе «Русала», смогло получить контроль над несколькими отраслями российской промышленности. 

В апреле прошлого года в черный список США попали бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им компании. В январе министерство финансов США сняло ограничительные меры с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», сохранив санкции в отношении самого предпринимателя.

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Автор: Алексей Полубота
Источник: Федеральное агентство новостей
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