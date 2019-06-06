Песков прокомментировал отставку врио главы Астраханской области

Москва, 6 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова спросили, не считают ли в Кремле неуспешным опыт назначения представителей ФСО на должности руководителей регионов.

«Нет, наоборот, этот опыт считают успешным. Что касается Морозова, он ушел по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве — у него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточно высоком рейтинге, к слову говоря», — подчеркнул представитель Кремля.