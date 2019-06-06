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Баки для раздельного сбора мусора появятся в поездах ФПК

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Баки для раздельного сбора мусора появятся в поездах ФПК

Санкт-Петербург, 6 июня. Дочернее предприятие РЖД будет сотрудничать с Российским экологическим оператором (РЭО), компании подписали соглашение о системе обращения с ТКО на полях Петербургского международного экономического форума.

Меморандум о сотрудничестве подписали гендиректор АО ФПК Петр Иванов и глава РЭО Денис Буцаев. Документ предполагает организацию раздельного сбора твердых коммунальных отходов в поездах дальнего следования.

По словам Петра Иванова, внедрение новых стандартов переработки ТБО актуально для компании. В будущем в вагонах появятся емкости для раздельного мусора.

Денис Буцаев отметил, что в РЭО соглашение с ФПК встретили с оптимизмом. Это укрепит сотрудничество оператора с РЖД и ФПК, передает «360».

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ глава Петербурга Александр Беглов и руководитель РЖД Олег Белозеров подписали инвестсоглашение на сумму 88 млрд рублей. Средства направят на строительство петербургской железнодорожной сети, в том числе путепроводов и надземных переходов.

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Автор: Ирина Селезнева
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