В Крыму ответили на жалобы украинских бизнесменов на потерю активов на полуострове

Физические и юридические лица Украины оценили свой ущерб от потери активов в Крыму в миллиарды долларов. В Госсовете Крыма ответили на их претензии.

Как сообщил в четверг замминистра юстиции России Михаил Гальперин, в настоящее время украинские компании и физлица подали в международный арбитраж более десяти исков с требованием возмещения Россией ущерба, оцениваемого в миллиарды долларов, который они якобы понесли, потеряв активы в Крыму после его воссоединения с РФ и национализации около 250 объектов частной собственности на полуострове.

При этом украинская сторона основывает свои исковые требования на соглашении между Москвой и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Комментируя требования украинских предпринимателей Федеральному агентству новостей, депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк заметил, что все украинские предприниматели, которые честно вели бизнес в Крыму и имели соответствующие документы, продолжают там работать в соответствии с законом о переходе Крыма в состав РФ.

«Не знаю этих украинских истцов, якобы потерявших активы на миллиарды долларов, но пусть подают свои иски с абсурдными требованиями куда хотят и сколько хотят. И по нашим подсчетам, это Крым потерял миллиарды долларов, будучи в составе Украины. И этим оценкам можно верить, потому что они основаны на конкретных цифрах — четко расписано, сколько было уничтожено заповедных территорий, виноградников, государственных санаториев, винзаводов и так далее. Все это разваливалось или приватизировалось за копейки. У нас к украинской стороне серьезных вопросов и претензий больше», — заметил Алексей Черняк.

Крымский парламентарий, возглавляющий комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму, подчеркнул, что украинские бизнесмены, работавшие в Крыму по закону, по-прежнему ведут свой бизнес на полуострове, и сейчас он приносит им даже большие доходы, чем прежде.