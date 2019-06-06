Санкт-Петербург, 6 июня. США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он рассказал на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что западные политики любят обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. При этом, как подчеркнул Сечин, бесспорным фактом является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют США. Он уточнил, что применение ограничительных мер и даже угроза введения санкций разрушительно влияют на рыночную экосистему мировой энергетики. Глава «Роснефти» считает, что безнаказанность санкционной политики США и отсутствие реакции мирового сообщества способствуют ее тиражированию на других энергетических рынках.

«Устраняя конкурентов, США развивают собственную инфраструктуру и наращивают экспортный потенциал», — указал он.

Сечин заявил, что США масштабно используют энергетику как политическое оружие. Он добавил, что в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из Соединенных Штатов могут девять миллионов баррелей в сутки.

Ранее США назвали американский СПГ «газом свободы». Чиновники рассказали об увеличении экспорта природного газа за границу. Он поступает из терминала сжиженного газа Freeport в штате Техас. По словам заместителя министра энергетики Марка Менезеса, увеличение объемов экспорта этого терминала имеет важное значение для «распространения свободного газа по всему миру». По его словам, благодаря газу из США по всему миру будет «более чистый воздух».

Кроме того, помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что рост поставок газа из Соединенных Штатов на мировой рынок необходим для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру». Он добавил, что это позволит распространиться «молекулам американской свободы» по всему миру.

Напомним, США давно пытаются расширить рынки сбыта сжиженного природного газа в Европе. В том числе по этой причине Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», газопровода, который соединит РФ и ФРГ и сделает доставку голубого топлива из России в ЕС гораздо экономичнее.

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Общая мощность проекта составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод является расширением «Северного потока».

Ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран ЕС и имеет решающее значение для Европы.