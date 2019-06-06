Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Киев, 6 июня. Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, торговля с предприятиями и компания ЛНР и ДНР возможна «только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года». Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ.

Для урегулирования гражданского конфликта в Донбассе были приняты международные минские соглашения, которые определили шаги, направленные на деэскалацию конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает договоренности. По данным ООН, жертвами братоубийственной войны стали 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня в Донбассе. Планируется, что документ будет подписан 19 июня. По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, в новом составе контактной группы понимают, что соглашение должно предусматривать действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что снятие экономической блокады Донбасса стало бы большим прогрессом на переговорах контактной группы в Минске. Он заметил, что на ближайшей встрече контактной группы будет поднят вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса.