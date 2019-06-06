«Медиазона» идет по пути идеологической цензуры и репрессий

«Медиазона» начала проводить идеологическую цензуру и удалять неугодные мнения. Примечательно, что в этом начинании «Медиазона» не первая. Путем тотальной цензуры и репрессий уже пошли The Insider, «Настоящее время», «Новая газета», «Сноб», «Дождь», «Эхо Москвы», «Деловой Петербург», RTVI, The Bell, «Радио Свобода» и TJournal. А ведь эти медиа пропагандируют свободу слова, но, очевидно, понимают они ее как-то по-своему.

Администрацией группы «Медиазона» 5 июня наш официальный аккаунт во «ВКонтакте» был внесен в черный список. Причина блокировки не была названа. Официальный аккаунт Федерального агентства новостей до внесения в черный список вел аргументированный диалог с подписчиками «Медиазоны».

В начале апреля текущего года ФАН запустило публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и мнениям в различных блогах, социальных сетях и на сайтах других СМИ. Официальный аккаунт Федерального агентства новостей располагает соответствующим названием, а также узнаваемым логотипом. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

По мнению редакции ФАН, подобные выходки либеральных СМИ, которые в Государственной думе назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры. Кроме того, ФАН обратилось к редакции «Эха Москвы». Наше агентство требует объяснить: на каком основании был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей, как руководство «Эха Москвы» может объяснить такой акт идеологической цензуры и нарушение элементарных норм журналистики и воспрепятствование законной журналистской деятельности.

Как отметил политический аналитик Владимир Соловейчик, цензурная политика редакции «Медиазоны» ничем не отличается от действий владельцев и редакторов таких либеральных СМИ, как, к примеру, «Сноб» или «Новая газета». Все тот же животный страх перед альтернативным мнением, все то же крайнее нежелание вступать в дискуссию с оппонентами, все то же стремление подменить аргументированный спор административными запретами.

«Ничего нового в действиях редакции «Медиазоны» нет. Она пошла про проторенной дороге, но от того, что она не первая, позорность такого рода действий не уменьшается. Когда-то давно, во времена «Декларации прав человека и гражданина» с ее великим лозунгом «Свобода, равенство, братство» тогдашние либералы горой стояли за свободу печати, памятуя заветы своих великих учителей — Дидро и Вольтера.

Нынешний либерал измельчал и вместо свободы печати для оппонентов мечтает о том, чтобы лишить их возможности публичного высказывания, так как зачастую либералам нечем возразить, их аргументация слаба, трафаретна, заимствована за рубежом и не выдерживает никакой критики. Отсюда и истории, подобные той, что творит редакция «Медиазоны», — заключил Владимир Соловейчик.

Мы считаем, что именно убедительность нашей аргументации и послужила причиной и поводом для блокировки аккаунта Федерального агентства новостей в группе «Медиазоны». Но хотим напомнить: любой желающий может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах. Свобода слова восторжествует.