Брежнева отреагировала на слухи об изменах мужа

Москва, 6 июня. Певица Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене своего мужа Константина Меладзе. Ироничный ответ артистки был опубликован в аккаунте в Instagram и восхитил пользователей тонким чувством юмора.

Певица заметила, что Меладзе работает в режиме большой многозадачности, успевая и гулять по барам, «ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки», и вместе с ней работать над новым клипом.

«И когда он все успевает? Хотя... и #ЯнеСвятая», — пошутила Брежнева.

Тут же она опубликовала фрагмент нового клипа, премьера которого состоялась 5 июня, пишет Пятый канал. По сюжету ролика она в образе состоятельной дамы сбегает от своего избранника.

Как отмечает портал «Утро», клип уже доступен на видеохостинге YouTube. Сначала звезду снимали в ресторане. В заведении она сидит за столиком с мужчиной, потом встает и идет на улицу через кухню и коридоры отеля. При этом Брежнева одета в черное сверкающее боди, открывающее ее ягодицы, ноги, а в декольте видна обнаженная грудь. К середине клипа она избавляется и от этой части гардероба, а в финале уезжает на кабриолете в неизвестном направлении.

Ранее экс-супруга певца Валерия Меладзе Ирина в интервью Борису Корчевникову призналась, что хотела встретиться с певицей Альбиной Джанабаевой, с которой Меладзе изменял ей.

«Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно», — сказала она.

Однако Джанабаева встречаться с Ириной отказалась.