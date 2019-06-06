Стоимость машин Aurus будет объявлена в июне

Москва, 6 июня. Точная стоимость российских автомобилей представительского класса Aurus будет объявлена до конца текущего месяца. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Aurus.

Официальные дилеры «Авилон» и «Панавто» уже начали принимать предзаказы. Розничная продажа стартует в 2020 году, сообщает агентство «Москва».

Отметим, что предварительная стоимость седана и лимузина Aurus оценивается в 10-12 млн рублей. При этом производитель дает трехлетнюю гарантию, пока спидометр машины не насчитает 100 тыс. км пробега.

Aurus является российским автомобильным брендом, в рамках которого выпускаются машины представительского класса. Aurus Senat, к примеру, стал главным транспортным средством для перевозки первых лиц государства — президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Впервые данные машины были задействованы в заграничной поездке во время визита Путина в Финляндию в июле 2018 года. Автомобили Aurus выпускаются в рамках проекта «Кортеж».Накануне появилось видео поездки Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Aurus.